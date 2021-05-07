В Башкирии среди студентов выявлен очаг распространения коронавируса

В Башкирии был выявлен очаг распространения новой коронавирусной инфекции среди студентов. Работа была проведена сотрудниками Роспотребнадзора совместно с медицинским университетом.

Фото №1 - В Башкирии среди студентов выявлен очаг распространения коронавируса

Об этом сообщила руководитель республиканского Роспотребнадзора Анна Казак на заседании оперативного штаба Башкирии. По ее словам, очаг был обнаружен среди студентов, прибывающих из Индии. Именно в Индии сейчас отмечается антирекорд по заболеваемости коронавирусом и количеству смертей от инфекции.

Сейчас ситуация на контроле, все праздники мы работаем с этим и с контактными. Из 20 человек уже 11 выписаны, остальные 9 – госпитализированы с легкой и средней тяжести формой заболевания.

Анна Казак, глава Роспотребнадзора РБ

Также она рассказала, что на данный момент завершены все противоэпидемические мероприятия в отношении тех, кто контактировал с заболевшими, и в местах проживания заразившихся студентов.

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