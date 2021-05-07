В Башкирии среди студентов выявлен очаг распространения коронавируса

В Башкирии был выявлен очаг распространения новой коронавирусной инфекции среди студентов. Работа была проведена сотрудниками Роспотребнадзора совместно с медицинским университетом.

Об этом сообщила руководитель республиканского Роспотребнадзора Анна Казак на заседании оперативного штаба Башкирии. По ее словам, очаг был обнаружен среди студентов, прибывающих из Индии. Именно в Индии сейчас отмечается антирекорд по заболеваемости коронавирусом и количеству смертей от инфекции.

Сейчас ситуация на контроле, все праздники мы работаем с этим и с контактными. Из 20 человек уже 11 выписаны, остальные 9 – госпитализированы с легкой и средней тяжести формой заболевания. Анна Казак, глава Роспотребнадзора РБ