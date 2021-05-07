Жители Башкирии обнаружили гроб на свалке

В Башкирии на несанкционированной свалке, образовавшейся недалеко от села Булгаково, местные жители наткнулись на жуткую находку. Среди мусора и хлама лежал раскрытый гроб.

Фотографии местные жители выложили в соцсетях, сообщает «КП-Уфа». Вообще, на свалку, появившуюся возле СНТ «Уршак» жители жаловались уже не раз. Те, кто проживает в садах, вероятно, не вывозили отходы до площадок и оставляли мусор в ближайших кустах.

Спустя какое-то время пара-тройка пакетов с мусором выросла до несанкционированной свалки. И кто-то решил выбросить сюда и гроб.