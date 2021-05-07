Противопожарный режим в Башкирии: за что можно получить штраф

В регионе продолжает действовать противопожарный режим. В Уфе  прошли профилактические рейды. Владельцев садовых участков проинструктировали о сезонной опасности и составили протоколы. Штраф для физлиц – от 2 тысяч.

Одно из самых распространенных нарушений – это сжигание мелкого мусора в баках. Как оказалось, многие даже не знают о нормах нового противопожарного режима. Так, на территориях частных домов запрещено сжигать мусор, разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления еды вне специально отведенных для этого мест.

Одна из жительниц СНТ и не подозревала о том, что сжигать мусор на собственной территории теперь нельзя. Но незнание закона не освобождает от ответственности. Женщине придется выплатить штраф. Ситуация актуальна особенно в весенний период, перед праздниками, говорят сотрудники уфимского отдела надзорной деятельности МЧС.

Фото №1 - Противопожарный режим в Башкирии: за что можно получить штраф

Следим за тем, чтобы не было участков, не очищенных от сухой растительности, выясняем, кто является ответственным за данную территорию: либо это председатель, либо садовод.

Павел Раскопин, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Самая частая причина возникновения пожаров – это человеческий фактор. В пожароопасном сезоне под особым контролем садовые участки. Неисправность электропроводки и перегрев банной печи – все это может привести к печальным последствиям. А осложняется все тем, что пожарной машине по такой дороге проехать тоже проблема.

Фото №2 - Противопожарный режим в Башкирии: за что можно получить штраф

8 новых очагов выявлено за минувшие сутки, за период с 15 апреля по 5 мая зарегистрировано 40 возгораний лесного фонда. В случае обнаружения возгорания или задымления вблизи лесных территорий позвоните по единому номеру лесной охраны или в региональную диспетчерскую службу Минлесхоза республики, а также на номер 112 в экстренных ситуациях. 

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8 (800) 100-94-00 – ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ

8 (347) 218-14-14 – РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА МИНЛЕСХОЗА РЕСПУБЛИКИ

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