Противопожарный режим в Башкирии: за что можно получить штраф

В регионе продолжает действовать противопожарный режим. В Уфе прошли профилактические рейды. Владельцев садовых участков проинструктировали о сезонной опасности и составили протоколы. Штраф для физлиц – от 2 тысяч.
Одно из самых распространенных нарушений – это сжигание мелкого мусора в баках. Как оказалось, многие даже не знают о нормах нового противопожарного режима. Так, на территориях частных домов запрещено сжигать мусор, разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления еды вне специально отведенных для этого мест.
Одна из жительниц СНТ и не подозревала о том, что сжигать мусор на собственной территории теперь нельзя. Но незнание закона не освобождает от ответственности. Женщине придется выплатить штраф. Ситуация актуальна особенно в весенний период, перед праздниками, говорят сотрудники уфимского отдела надзорной деятельности МЧС.
Самая частая причина возникновения пожаров – это человеческий фактор. В пожароопасном сезоне под особым контролем садовые участки. Неисправность электропроводки и перегрев банной печи – все это может привести к печальным последствиям. А осложняется все тем, что пожарной машине по такой дороге проехать тоже проблема.
8 новых очагов выявлено за минувшие сутки, за период с 15 апреля по 5 мая зарегистрировано 40 возгораний лесного фонда. В случае обнаружения возгорания или задымления вблизи лесных территорий позвоните по единому номеру лесной охраны или в региональную диспетчерскую службу Минлесхоза республики, а также на номер 112 в экстренных ситуациях.
8 (800) 100-94-00 – ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ
8 (347) 218-14-14 – РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА МИНЛЕСХОЗА РЕСПУБЛИКИ