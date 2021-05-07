Противопожарный режим в Башкирии: за что можно получить штраф

Следим за тем, чтобы не было участков, не очищенных от сухой растительности, выясняем, кто является ответственным за данную территорию: либо это председатель, либо садовод.

Павел Раскопин, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан