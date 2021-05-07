В Уфе иномарка наехала на 10-летнего ребенка во дворе

В Уфе мужчина, находясь за рулем автомобиля, при движении во дворе наехал на ребенка. ДТП было совершено накануне днем.

Все случилось во дворе многоквартирного дома №14 на ул. Машиностроителей. За рулем иномарки Volkswagen Jetta находился 53-летний мужчина. Двигаясь по территории, водитель совершил наезд на 10-летнего мальчика.

В ГИБДД по Уфе рассказали, что в результате происшествия мальчик получил травмы и был доставлен в больницу. Предварительно установлено, что ребенок неожиданно выехал на самокате из-за автомобилей, припаркованных во дворе.