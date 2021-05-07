Участник Великой Отечественной войны из Башкирии Алексей Ткачев отметил 100-летие

100-летний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны из Бирска Алексей Ткачев. Он называет День Победы великим и святым днем для всей страны. Сам прошел через кровопролитные бои с фашистами, служил в разведке. После того, как получил ранения, был комиссован вопреки его собственной воле.
Участник Великой Отечественной войны Алексей Ткачев каждый год с особым трепетом ждет Дня Победы. Он вспоминает, как тяжело она ковалась. Участник боев под Сталинградом, служил в разведке. Но на фронт попал не сразу. Только после того, как с друзьями написал письмо Клименту Ворошилову – одному из первых маршалов Советского Союза, члену Государственного комитета обороны.
Во время боев под Сталинградом при попытке взять в плен немецкого солдата Алексей Ткачев был ранен в ногу. Увечья он получил и во время ожесточенной схватки под Белгородом. Пролечился в военно-полевом госпитале. Рвался на фронт, но не взяли, направили на учебу в Уфимское пехотное училище. После его окончания в звании лейтенанта служил командиром минометного взвода в Молдавии, в Германии, затем в Бресте. Считает, что удалось выжить только благодаря удаче.
Алексею Ткачеву исполнилось 100 лет. Юбилей он отметил в кругу семьи. У ветерана пять детей, 8 внуков и уже 9 правнуков. Такая поддержка дает сил, признается ветеран. Он до сих пор с удовольствием занимается огородом, а зимой самостоятельно топит баню и даже колет дрова. Алексей Васильевич после войны выбрал профессию инженера и долгие годы проработал в нефтянке. Трудился до 75 лет, а теперь все свое время посвящает любимой семье. Сам фронтовик скромно добавляет: главное в жизни – служить людям и своей Родине.