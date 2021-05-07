Участник Великой Отечественной войны из Башкирии Алексей Ткачев отметил 100-летие

100-летний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны из Бирска Алексей Ткачев. Он называет День Победы великим и святым днем для всей страны. Сам прошел через кровопролитные бои с фашистами, служил в разведке. После того, как получил ранения, был комиссован вопреки его собственной воле.

Участник Великой Отечественной войны Алексей Ткачев каждый год с особым трепетом ждет Дня Победы. Он вспоминает, как тяжело она ковалась. Участник боев под Сталинградом, служил в разведке. Но на фронт попал не сразу. Только после того, как с друзьями написал письмо Клименту Ворошилову – одному из первых маршалов Советского Союза, члену Государственного комитета обороны.

Был молодым стрелком, сам инициатор. И тут моментально попал под Сталинград. Алексей Ткачев, участник Великой Отечественной войны

Во время боев под Сталинградом при попытке взять в плен немецкого солдата Алексей Ткачев был ранен в ногу. Увечья он получил и во время ожесточенной схватки под Белгородом. Пролечился в военно-полевом госпитале. Рвался на фронт, но не взяли, направили на учебу в Уфимское пехотное училище. После его окончания в звании лейтенанта служил командиром минометного взвода в Молдавии, в Германии, затем в Бресте. Считает, что удалось выжить только благодаря удаче.

У меня все хорошо было. Какой ты сам, такие и люди к тебе. От начальства никогда не слышал нареканий. Алексей Ткачев, участник Великой Отечественной войны