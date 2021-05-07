В Правительстве РФ утвердили поручения по реализации Послания Президента

В Правительстве России утвержден перечень поручений, которые были озвучены Владимиром Путиным в ходе оглашения Послания Президента РФ. В списке собрано 58 пунктов, утвержденных председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

По информации пресс-службы Правительства, в перечне содержится несколько направлений, в том числе касающихся поддержки граждан.

Согласно утвержденному списку, до 10 июня Минтруд и Минфин должны будут разработать и представить подходы о создании в стране системы мер поддержки для малообеспеченных семей с детьми.

Уже до 1 июля должны быть готовы решения по вопросу полной оплаты больничных для родителей, у которых есть дети до 7 лет. Новшество в том, что размер оплаты непременно должен быть стопроцентных, вне зависимости от стажа. Этим вопросом будут заниматься Минтруд, Минфин, Фонд соцстрахования.

Напомним, что единовременные выплаты в размере 10 000 рублей родители с детьми от 6 до 18 лет должны получить уже этим летом. Доклад о предоставлении и этой меры поддержки в Правительстве ожидают до 17 августа.

За реализацию проекта поэтапного перехода к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки в формате «одного окна» через систему социального казначейства по факту наступления жизненной ситуации – он должен осуществиться до конца 2022 года – будут отвечать Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральная налоговая служба и ПФР. Пресс-служба Правительства РФ