В Правительстве РФ утвердили поручения по реализации Послания Президента

В Правительстве России утвержден перечень поручений, которые были озвучены Владимиром Путиным в ходе оглашения Послания Президента РФ. В списке собрано 58 пунктов, утвержденных председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.
По информации пресс-службы Правительства, в перечне содержится несколько направлений, в том числе касающихся поддержки граждан.
Согласно утвержденному списку, до 10 июня Минтруд и Минфин должны будут разработать и представить подходы о создании в стране системы мер поддержки для малообеспеченных семей с детьми.
Уже до 1 июля должны быть готовы решения по вопросу полной оплаты больничных для родителей, у которых есть дети до 7 лет. Новшество в том, что размер оплаты непременно должен быть стопроцентных, вне зависимости от стажа. Этим вопросом будут заниматься Минтруд, Минфин, Фонд соцстрахования.
Напомним, что единовременные выплаты в размере 10 000 рублей родители с детьми от 6 до 18 лет должны получить уже этим летом. Доклад о предоставлении и этой меры поддержки в Правительстве ожидают до 17 августа.
И отчет о проделанной работе должен быть представлен до 15 сентября этого года, как и отчет о мерах, принятых по вопросу круглосуточного предоставления большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан.