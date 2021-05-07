В Башкирии произошло ДТП с грузовой «Газелью»: погиб молодой мужчина

Еще одна жизнь оборвалась на дорогах Башкирии за последние сутки. В страшном ДТП в Хайбуллинском районе погиб молодой мужчина.

Дорожно-транспортное происшествие было совершено на 80 километре автомобильной дороги Сибай-Акъяр ранним утром. На участке дороги столкнулись «Газель Некст» и седан «Hafey».

Как сообщил главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов, установлено, что за рулем седана в момент ДТП находился 22-летний мужчина, а грузовым транспортом управлял 31-летний житель Оренбургской области. Водитель легковушки в результате ДТП получил множественные травмы, из-за которых смерть наступила на месте происшествия.

Также сообщается, что 6 мая в регионе было зарегистрировано 9 ДТП, в которых погибли двое, еще 11 человек были травмированы. Всего за указанный период выявлено 2 800 нарушений ПДД.