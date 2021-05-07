Известно, когда в Башкирии откроют детские лагеря и как вернуть 80% от стоимости путевки

В Башкирии уже в скором времени начнут открывать детские лагеря. Кроме того, в России с 20 мая начнет работать программа детского туристического кешбэка.
Как рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров, многие детские лагеря республики также принимают участие в программе. Участие могут принять те граждане, которые приобретут путевку в лагерь при помощи карты «Мир» на официальном сайте - мирпутешествий.рф. А процент кешбэка немалый.
Также руководитель республики отметил, что детскому отдыху уделяется отдельное внимание. Об этом говорили и на сегодняшнем совещании в лагере «Орленок» в Илишевском районе.
Напомним, что в прошлом году из-за пандемии детские лагеря так и не открылись, чтобы не допустить распространения коронавируса. Радий Хабиров подчеркнул, что сейчас перед властями региона стоит задача обезопасить все лагеря республики.
На совещании рассматривали возможность разнообразить смены, то есть сделать их тематическими. Это могут быть спортивные, интеллектуальные, художественные или даже музыкальные смены. В «Орленке» также будет отдельно организована смена для детей с особенностями здоровья.
На данный момент в лагерях наводят порядок, их ремонтируют. Как сообщил Радий Хабиров, с 26 мая начнется приемка лагерей. И уже с 1 июня стартует постепенный запуск детских лагерей.
Фото: соцсети Главы РБ