Известно, когда в Башкирии откроют детские лагеря и как вернуть 80% от стоимости путевки

В Башкирии уже в скором времени начнут открывать детские лагеря. Кроме того, в России с 20 мая начнет работать программа детского туристического кешбэка.

Как рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров, многие детские лагеря республики также принимают участие в программе. Участие могут принять те граждане, которые приобретут путевку в лагерь при помощи карты «Мир» на официальном сайте - мирпутешествий.рф. А процент кешбэка немалый.

В течение максимум пяти дней половина стоимости путёвки вернётся на счёт родителей. Рекомендую родителям воспользоваться возможностью, которую предоставило правительство России, и сэкономить средства семейного бюджета. Дополнительно из республиканского бюджета будем возмещать 30 процентов от стоимости путевки, таким образом, кешбэк составит 80 процентов. Все подробности – в районных управлениях образования. Радий Хабиров, Глава РБ

Также руководитель республики отметил, что детскому отдыху уделяется отдельное внимание. Об этом говорили и на сегодняшнем совещании в лагере «Орленок» в Илишевском районе.

Напомним, что в прошлом году из-за пандемии детские лагеря так и не открылись, чтобы не допустить распространения коронавируса. Радий Хабиров подчеркнул, что сейчас перед властями региона стоит задача обезопасить все лагеря республики.

Теперь наша задача сделать так, чтобы все 107 загородных лагерей, 1 364 пришкольных и 914 лагерей труда и отдыха были безопасными, в них соблюдались санитарно-эпидемиологические требования, детям там было комфортно и интересно. Радий Хабиров, Глава РБ

На совещании рассматривали возможность разнообразить смены, то есть сделать их тематическими. Это могут быть спортивные, интеллектуальные, художественные или даже музыкальные смены. В «Орленке» также будет отдельно организована смена для детей с особенностями здоровья.

На данный момент в лагерях наводят порядок, их ремонтируют. Как сообщил Радий Хабиров, с 26 мая начнется приемка лагерей. И уже с 1 июня стартует постепенный запуск детских лагерей.