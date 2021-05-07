В городе Башкирии до сих пор стоит пиксельная елка: мэр объяснил причину

В городе Башкирии до сих пор стоит пиксельная елка, и убирать ее не собираются. Увидеть новогоднюю елку среди позеленевшей травы и расцветших деревьев можно в городе Агидель.

Фото №1 - В городе Башкирии до сих пор стоит пиксельная елка: мэр объяснил причину

На центрально площади города елка будет стоять и летом. Об этом глава местной администрации Фанис Гильванов сообщил изданию «КП-Уфа». Оказалось, что бюджета города не хватит на то, чтобы эту елку разобрать, перевести, хранить. А ведь потом ее нужно опять собрать, это тоже стоит денег.

Разборка-сборка елки стоит 800 тысяч рублей, не считая затрат на перевозку и хранение. Для нашего бюджета это очень большие деньги. Кроме того, у нас нет специалистов и подъёмников для этой работы.

Фанис Гильванов, глава администрации города Агидель

Летом елка будет играть роль арт-объекта. По словам Фаниса Гильванова, так же решено было сделать в Нижнекамске, расположенном в Татарстане.

Фото: соцсети

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