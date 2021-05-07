В городе Башкирии до сих пор стоит пиксельная елка: мэр объяснил причину

В городе Башкирии до сих пор стоит пиксельная елка, и убирать ее не собираются. Увидеть новогоднюю елку среди позеленевшей травы и расцветших деревьев можно в городе Агидель.

На центрально площади города елка будет стоять и летом. Об этом глава местной администрации Фанис Гильванов сообщил изданию «КП-Уфа». Оказалось, что бюджета города не хватит на то, чтобы эту елку разобрать, перевести, хранить. А ведь потом ее нужно опять собрать, это тоже стоит денег.