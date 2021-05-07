В Уфе прошла репетиция предстоящего Парада Победы

Желающие принять участие в Параде, которых оказалось больше, чем предполагалось, пришли в гимнастерках, сшитых специально для этого события. Мест в автомобилях времен ВОВ просто-напросто не хватило для всех присутствующих. Все, кто не смог оказаться в автомобильной колонне, пройдут маршем.