В Уфе прошла репетиция предстоящего Парада Победы

В Уфе прошла репетиция грядущего Парада Победы. Участники Парада уже провели 2 прогона. Пройдет торжественное мероприятие 9 мая вдоль пр. Октября.

Фото №1 - В Уфе прошла репетиция предстоящего Парада Победы

Желающие принять участие в Параде, которых оказалось больше, чем предполагалось, пришли в гимнастерках, сшитых специально для этого события. Мест в автомобилях времен ВОВ просто-напросто не хватило для всех присутствующих. Все, кто не смог оказаться в автомобильной колонне, пройдут маршем.

Фото №2 - В Уфе прошла репетиция предстоящего Парада Победы

В Параде принимает участие также и Артемий Хамидуллин, режиссер киноленты «Уфа – герой труда». Он сообщил, что военная техника прибыла в республику из московского музея Вадима Задорожного, водители тоже прибыли из российской столицы.

Техника старая, она на ходу, но есть проблемы с заводкой. Пробовали оду машину завести с толкача, но не получилось, сейчас механики разбираются в чём дело. К 9 мая все машины должны работать без отказов.

Артемий Хамидуллин
Фото №3 - В Уфе прошла репетиция предстоящего Парада Победы

Напомним, что Парад Победы состоится в Уфе 9 мая в 10 утра. Также можно будет посмотреть трансляцию в прямом эфире на телеканале БСТ.

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