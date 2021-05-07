В Уфе прошла репетиция предстоящего Парада Победы

В Уфе прошла репетиция грядущего Парада Победы. Участники Парада уже провели 2 прогона. Пройдет торжественное мероприятие 9 мая вдоль пр. Октября.
Желающие принять участие в Параде, которых оказалось больше, чем предполагалось, пришли в гимнастерках, сшитых специально для этого события. Мест в автомобилях времен ВОВ просто-напросто не хватило для всех присутствующих. Все, кто не смог оказаться в автомобильной колонне, пройдут маршем.
В Параде принимает участие также и Артемий Хамидуллин, режиссер киноленты «Уфа – герой труда». Он сообщил, что военная техника прибыла в республику из московского музея Вадима Задорожного, водители тоже прибыли из российской столицы.
Напомним, что Парад Победы состоится в Уфе 9 мая в 10 утра. Также можно будет посмотреть трансляцию в прямом эфире на телеканале БСТ.