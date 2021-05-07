Жители Башкортостана начнут получать электронные паспорта в 2023 году

В 2020 году жителям Башкортостана выдали 987146 электронных больничных, с начала 2021 года – 371188. Такие цифры привели в Региональном отделении Фонда социального страхования России по республике, По данным Министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ, по состоянию на 31 марта 2021 года оформлено 42819 электронных трудовых книжек. В конце 2020 года цифра была меньше – 27187.

О том, как в дальнейшем будет проходить цифровизация документооборота и для чего это происходит, рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в интервью изданию «Аргументы и факты».

Главное изменение, которое ждет россиян, – введение электронных паспортов. Для москвичей оформление документа в новом формате станет возможно с 1 декабря 2021 года, в регионах страны такая услуга станет доступна с середины 2023 года.

Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту с фотографией владельца, ФИО и датой рождения. Карта будет содержать электронный носитель информации, куда «зашьют» персональные и биометрические данные человека, включая изображение лица, отпечатки пальцев и адрес регистрации. По желанию можно будет установить приложение на смартфон — мобильный идентификатор гражданина. С его помощью мощно будет, например, получать посылки на почте, покупать авиа- и ж/д билеты и т. д.

Человек постоянно контактирует с государством, и электронный паспорт станет единым ключом ко всем актуальным сведениям, которые могут потребоваться гражданину. Чиновникам не придётся отправлять официальные запросы в смежные ведомства и потом ожидать ответа «в течение 30 рабочих дней»: вся необходимая информация уже хранится в защищённом «облаке», и электронный паспорт сразу же открывает к ней доступ. Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства России

Вице-премьер подчеркнул, что оформление электронного паспорта будет исключительно добровольным. Правда, оставить себе бумажный документ после получения электронного не выйдет – старый паспорт в этом случае будет признан недействительным.

Запуская цифровые государственные сервисы, мы преследуем единственную цель — улучшить качество жизни людей. И достигать этой цели планируем за счёт повышения скорости оказания госуслуг, дебюрократизации и удобства пользования нашими сервисами. При этом возможность лично обратиться в госорганы и получить там необходимые услуги и документы никто не отменяет. Пользоваться электронными сервисами — право, а не обязанность. Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства России

Также зампред правительства прокомментировал преимущества электронных трудовых книжек, которые появились в России с 1 января 2020 года.