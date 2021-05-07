Жители Башкортостана начнут получать электронные паспорта в 2023 году

В 2020 году жителям Башкортостана выдали 987146 электронных больничных, с начала 2021 года – 371188. Такие цифры привели в Региональном отделении Фонда социального страхования России по республике, По данным Министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ, по состоянию на 31 марта 2021 года оформлено 42819 электронных трудовых книжек. В конце 2020 года цифра была меньше – 27187.
О том, как в дальнейшем будет проходить цифровизация документооборота и для чего это происходит, рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в интервью изданию «Аргументы и факты».
Главное изменение, которое ждет россиян, – введение электронных паспортов. Для москвичей оформление документа в новом формате станет возможно с 1 декабря 2021 года, в регионах страны такая услуга станет доступна с середины 2023 года.
Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту с фотографией владельца, ФИО и датой рождения. Карта будет содержать электронный носитель информации, куда «зашьют» персональные и биометрические данные человека, включая изображение лица, отпечатки пальцев и адрес регистрации. По желанию можно будет установить приложение на смартфон — мобильный идентификатор гражданина. С его помощью мощно будет, например, получать посылки на почте, покупать авиа- и ж/д билеты и т. д.
Вице-премьер подчеркнул, что оформление электронного паспорта будет исключительно добровольным. Правда, оставить себе бумажный документ после получения электронного не выйдет – старый паспорт в этом случае будет признан недействительным.
Также зампред правительства прокомментировал преимущества электронных трудовых книжек, которые появились в России с 1 января 2020 года.
Например, в неё нельзя вписать ошибочную или юридически неверную информацию — все записи можно внести только по строго унифицированному образцу. Она упрощает процесс трудоустройства на дистанционную работу: достаточно выслать работодателю всю информацию о своём трудовом стаже по электронной почте, такую выписку можно получить через Госуслуги. С электронной трудовой книжкой легче оформить пенсию - не нужно нести в Пенсионный фонд дополнительные документы. Вся информация хранится на ресурсах ПФР, и риск её утраты оттуда намного ниже, чем риск утраты бумажной трудовой, которая может потеряться или сгореть.