Минздрав России зарегистрировал однокомпонентную вакцину от Covid-19

Министерство здравоохранения России сообщило о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса – «Спутник Лайт». Известно об этом стало накануне вечером.

Фото №1 - Минздрав России зарегистрировал однокомпонентную вакцину от Covid-19

Чем же отличается новый «Спутник» от предыдущего? Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что «Спутник Лайт» содержит только один компонент, в то время как «Спутник V» - два компонента.

В отличие от двухкомпонентной вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» содержит только один компонент, созданный на основе аденовируса 26-го типа. По результатам проведенных доклинических и клинических исследований, вакцина «Спутник Лайт» имеет благоприятный профиль безопасности, а у всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ, к возбудителю SARS-CoV-2.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

В министерстве подчеркнули, что новая вакцина не является альтернативой «Спутника V», так как создавались препараты для решения разных задач. Поясняется, что «Спутник V» формирует у привитого более стойкий иммунитет. Кроме того, этот вариант эффективно применяется у граждан старше 60 лет.

«Спутник Лайт» может быть использован для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса. Кроме того, в рамках исследований было показано, что у лиц с предсуществующим иммунитетом к коронавирусу после вакцинации «Спутником Лайт» отмечен выраженный рост титра антител, что может указывать на возможность в будущем применения препарата у тех, кто переболел COVID-19 более полугода назад и у кого титр антител снизился.

Пресс-служба Минздрава РФ
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