Минздрав России зарегистрировал однокомпонентную вакцину от Covid-19

«Спутник Лайт» может быть использован для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса. Кроме того, в рамках исследований было показано, что у лиц с предсуществующим иммунитетом к коронавирусу после вакцинации «Спутником Лайт» отмечен выраженный рост титра антител, что может указывать на возможность в будущем применения препарата у тех, кто переболел COVID-19 более полугода назад и у кого титр антител снизился.

Пресс-служба Минздрава РФ