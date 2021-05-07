Минздрав России зарегистрировал однокомпонентную вакцину от Covid-19
Министерство здравоохранения России сообщило о регистрации еще
одной отечественной вакцины от коронавируса – «Спутник Лайт». Известно об этом
стало накануне вечером.
Чем же отличается новый «Спутник» от предыдущего? Министр
здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что «Спутник Лайт» содержит только
один компонент, в то время как «Спутник V» - два компонента.
В отличие от
двухкомпонентной вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» содержит только один
компонент, созданный на основе аденовируса 26-го типа. По результатам
проведенных доклинических и клинических исследований, вакцина «Спутник Лайт»
имеет благоприятный профиль безопасности, а у всех добровольцев сформировался
клеточный иммунный ответ, к возбудителю SARS-CoV-2.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ
В
министерстве подчеркнули, что новая вакцина не является альтернативой «Спутника
V», так как
создавались препараты для решения разных задач. Поясняется, что «Спутник V»
формирует у привитого более стойкий иммунитет. Кроме того, этот вариант
эффективно применяется у граждан старше 60 лет.
«Спутник
Лайт» может быть использован для быстрого формирования популяционного
иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса. Кроме того, в
рамках исследований было показано, что у лиц с предсуществующим иммунитетом к
коронавирусу после вакцинации «Спутником Лайт» отмечен выраженный рост титра
антител, что может указывать на возможность в будущем применения препарата у
тех, кто переболел COVID-19 более полугода назад и у кого титр антител
снизился.