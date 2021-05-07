Российские вакцины действенны против всех штаммов коронавируса – Анна Казак

В Башкирии выявлен британский штамм новой коронавирусной инфекции. Об этом стало известно сегодня на заседании оперативного штаба под руководством Радия Хабирова. Сейчас отрабатываются все контактные лица этих больных.

К тому же выявлен очаг инфекции среди иностранных студентов Медицинского университета из Индии.  Проводится дезинфекция мест их проживания. К слову, эта страна сегодня возглавляет антирейтинг государств, где отмечается вспышка заболевания. Каждый день от COVID-19 там умирают по 4000 человек, ежедневный прирост заболевших в Индии уже приближается к цифре полмиллиона. Крайне напряженной  ситуацию называют также в Непале, Аргентине и Бахрейне. В Башкортостане же отмечается небольшой прирост заболевших среди старшего поколения 65 плюс.

Все выпущенные вакцины, которые имеются на данный момент в Минздраве, действенны против существующих штаммов – бразильского, британского. Чтобы люди не паниковали, напомню, что вакцина не защищает от заражения, она предотвращает тяжелую форму заболевания.

Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 
Фото №1 - Российские вакцины действенны против всех штаммов коронавируса – Анна Казак

В Минздраве Башкирии заявили о готовности в течение 48 часов  развернуть свыше 6 тысяч инфекционных коек на случай очередной вспышки коронавируса. Сейчас в формате ковид-госпиталей в регионе  работают 11 больниц. Организация вакцинации – это первоочередная задача властей в муниципалитетах, отметил Радий Хабиров. Низкие темпы прививочной кампании от COVID-19 отмечены в  Хайбуллинском,  Белорецком, Бурзянском, Чишминском, Мелеузовском, Мишкинском, Баймакском, Туймазинском, Федоровском и Зианчуринском районах. Глава республики дал неделю на выправление ситуации.

Это все не шутки. Более важной задачи, чем вакцинация, у вас сейчас нет. Если есть другие предложения, как остановить инфекцию, я с радостью выслушаю.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти