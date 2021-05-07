Кешбэк за лагерь и подарок ветерану: Радий Хабиров посетил Илишевский район с рабочей поездкой

Лагерь, в который захотят попасть дети со всей республики. Радий Хабиров обсудил особенности детского летнего отдыха в республике. Выездное совещание прошло в Илишевском районе на базе учреждения «Орленок», которое в этом году откроется после реконструкции. Речь зашла о господдержке, в том числе программе кешбэк. Кроме того, глава региона ознакомился с ходом посевной и навестил ветерана Великой Отечественной.

Далеко не в каждом детском лагере есть полноценный крытый бассейн. В «Орленке» он, похоже, станет одной из главных достопримечательностей, приняв первых посетителей в этом сезоне. К лету в башкирском «Артеке» подготовились основательно. Детей ждут сразу несколько новых корпусов, один из которых рабочие сдадут в ближайшие дни. После реконструкции учреждение будет принимать отдыхающих круглогодично.

В республике до 2024 будет создано 9 круглогодичных детских лагерей, поступили заявки от Баймакского, Ишимбайского, Салаватского районов, чтобы зонально эти лагеря охватывали большую территорию нашей республики. Первый лагерь, который открывается, наш башкирский «Артек» – пионерлагерь «Орленок». Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

«Орленок» одним из первых подключился к новой федеральной программе кешбэк за путевку, объявленной Владимиром Путиным в ходе ежегодного послания. Родителям, которые купят билет в лагерь после 20 мая, вернут 50% от стоимости. К программе намерены присоединиться все стационарные летние оздоровительные учреждения.

Чтобы принять участие, необходимо зайти на сайт мирпутешествий.рф, выбрать регион, выбрать лагерь, и через этот сайт оплачиваете путевку платежной картой МИР. Эльмира Туканова, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по туризму

В Башкортостане уже есть региональная поддержка, по которой 70% от стоимости путевки, но не более 13 тысяч рублей, оплачивает бюджет. Родители смогут воспользоваться двумя программами одновременно. Путем частичного сложения суммарный возврат составит 80%.

Учитывая, что в прошлом году мы не открывали детские школьные лагеря, потребность сейчас существует, и родители очень просят. Мы приняли решение исходя из эпидемиологической ситуации. Я очень надеюсь, что мы эту эпидемиологическую ситуацию в этом режиме удержим. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Другой горячей темой, которую обсудили в ходе рабочей поездки, стали весенне-полевые работы. На сегодня в Илишевском районе засеяно более половины всех площадей. Настрой у аграриев оптимистичный. В этом году по всей республике существенно обновился парк сельскохозяйственной техники, в том числе и по агролизингу.

Радий Хабиров также осмотрел молочно-товарную ферму на 1200 дойных коров, строительство которой одобрили на инвестиционном часе. В хозяйстве СПК имени Куйбышева производят молоко по евростандарту. А чтобы отслеживать состояние животных, используют специальные нательные датчики и встроенные в доильные аппараты сенсоры.

У нас специалисты на компьютере смотрят на каждую корову, они определяют, если корова меньше или больше ходила, это уже какой-то повод для разбирательства, надо лечить или осеменять корову. Вадим Авзалов, председатель СПК им. Куйбышева

Общая сумма инвестиций – более полумиллиарда рублей. Сейчас завершается второй этап – строительство двух коровников на 800 голов и возведение здания телятника с родильным отделением на 400 голов. На полную мощность животноводческий комплекс должно выйти к концу 2022 года.