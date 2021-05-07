Кешбэк за лагерь и подарок ветерану: Радий Хабиров посетил Илишевский район с рабочей поездкой

Лагерь, в который захотят попасть дети со всей республики. Радий Хабиров обсудил особенности детского летнего отдыха в республике. Выездное совещание прошло в Илишевском районе на базе учреждения «Орленок», которое в этом году откроется после реконструкции. Речь зашла о господдержке, в том числе программе кешбэк. Кроме того, глава региона ознакомился с ходом посевной и навестил ветерана Великой Отечественной.
Далеко не в каждом детском лагере есть полноценный крытый бассейн. В «Орленке» он, похоже, станет одной из главных достопримечательностей, приняв первых посетителей в этом сезоне. К лету в башкирском «Артеке» подготовились основательно. Детей ждут сразу несколько новых корпусов, один из которых рабочие сдадут в ближайшие дни. После реконструкции учреждение будет принимать отдыхающих круглогодично.
«Орленок» одним из первых подключился к новой федеральной программе кешбэк за путевку, объявленной Владимиром Путиным в ходе ежегодного послания. Родителям, которые купят билет в лагерь после 20 мая, вернут 50% от стоимости. К программе намерены присоединиться все стационарные летние оздоровительные учреждения.
В Башкортостане уже есть региональная поддержка, по которой 70% от стоимости путевки, но не более 13 тысяч рублей, оплачивает бюджет. Родители смогут воспользоваться двумя программами одновременно. Путем частичного сложения суммарный возврат составит 80%.
Другой горячей темой, которую обсудили в ходе рабочей поездки, стали весенне-полевые работы. На сегодня в Илишевском районе засеяно более половины всех площадей. Настрой у аграриев оптимистичный. В этом году по всей республике существенно обновился парк сельскохозяйственной техники, в том числе и по агролизингу.
Радий Хабиров также осмотрел молочно-товарную ферму на 1200 дойных коров, строительство которой одобрили на инвестиционном часе. В хозяйстве СПК имени Куйбышева производят молоко по евростандарту. А чтобы отслеживать состояние животных, используют специальные нательные датчики и встроенные в доильные аппараты сенсоры.
Общая сумма инвестиций – более полумиллиарда рублей. Сейчас завершается второй этап – строительство двух коровников на 800 голов и возведение здания телятника с родильным отделением на 400 голов. На полную мощность животноводческий комплекс должно выйти к концу 2022 года.
В завершение рабочей поездки глава республики навестил ветерана Великой Отечественной Сафетдина Гуламанова. Мужчина был призван на фронт в 1944-м, а после 9 мая принимал участие в войне с Японией. Сейчас ветерану 94, и он счастливо живёт со своей супругой, с которой они поженились в 52-м году. Радий Хабиров подарил ветерану новый телевизор и пожелал не терять тепло семейного очага. У супружеской пары четверо детей, 9 внуков и 11 правнуков.