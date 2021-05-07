В Башкирии пьяный водитель хотел увезти детей в Казань

В Башкирии водитель пассажирского автобуса вышел в рейс пьяным. Сегодня на трассе Уфа-Москва сотрудники ДПС остановили мужчину за рулем «Хигера», который перевозил 17 детей.

Рейс из двух автобусов направлялся в Казань. В ходе проверки документов полицейские почувствовали резкий запах алкоголя, исходивший от одного из шоферов. При дальнейшей проверке алкотестер показал 0,251 мг на литр выдыхаемого воздуха.