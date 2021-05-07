В Уфе может распасться клуб «Мотополк», восстанавливающий военную технику

Клуб активистов «Мотополк» под угрозой распада. Энтузиасты за свой счет ремонтируют, реставрируют и покупают запчасти на мотоциклы. Вы могли видеть их на парадах главных военных праздников года – 23 февраля и 9 мая. Помимо этого, «Мотополк» выступает на тематических мероприятиях и выставках не только в республике, но и за ее пределами.

Эти мотоциклы давно бы оказались в пункте приема металлолома, если бы не умельцы из клуба «Мотополк». Они восстанавливают армейскую технику времен Великой Отечественной войны. Виталий Кривов – организатор сообщества. В клубе он главнокомандующий, а за его пределами – обычный учитель истории в школе. Вот уже 12 лет мужчина вместе со своими единомышленниками собирает и реставрирует мотоциклы. И все это за свой счет.

Арендуем боксы, было 50 квадратов, уже 100 квадратов и нам не хватает. Тратим на это много средств, около 50-60% от зарплаты. Виталий Кривов, организатор клуба «Мотополк»

Основной костяк клуба – 6 активистов вместе с Виталием. За последние несколько лет умельцы собрали 8 экспонатов, полностью повторяющих оригинальные М-72 времен Великой Отечественной, эта модель – прадедушка современного «Урала».

Помимо этого, активисты постоянно выступают на парадах, принимают участие в пробегах, посвященных военной тематике и историческим реконструкциям. Главная мечта одноклубников – иметь свои пространство, где они смогут хранить ретро-технику и там же открыть музей.

И в этом уголке помещается не вся экспозиция. В основном эксклюзивные экспонаты хранятся в небольшой каморке: тут и военная форма образца 35-го, 40-х годов, шлемофоны, железные каски времен войны, солдатское обмундирование и многое другое. Звучит красиво, выглядит соответствующе, но все это может исчезнуть, ведь «Мотополк» под угрозой распада. Сейчас клуб испытывает финансовые трудности.