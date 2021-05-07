Жительница Уфы открывает кулинарную школу на субсидии от государства

Уфимцам раскрыли секрет, как есть и не толстеть. На лекции с участниками разобрали рецепты смузи, крем-супов и бескалорийных десертов. Шеф-повар мастер-класса Флюза Магданова открывает свою кулинарную школу, где сможет обучить людей самих готовить себе полезную и вкусную пищу. Субсидии на открытие своего дела она получила через программу адресной социальной помощи на основании социального контракта.
На своих мастер классах Флюза Магданова готовит будущих кулинаров. Совсем скоро 6-летняя Милана научится варить себе полезные блюда без помощи мамы. Научиться составлять детский диетический рацион питания пришел и тренер по футболу Шаген Абрамян.
Как утверждает нутрициолог Гузель Башкирцева, смузи, крем-суп, свекольный мусс и многие другие блюда – это основа сбалансированного рациона, который поможет получать от еды не только гастрономическое удовольствие.
Шеф-повар Флюза Магданова когда-то тоже была только участником курсов «ВорлдСкиллс». Через биржу труда получила субсидию 250 тысяч для открытия своего бизнеса – кулинарной школы.
Такую поддержку Флюза Ринатовна получила благодаря программе адресной социальной помощи. Она позволяет развить индивидуальное предприятие на выделенные государством субсидии.
Благодаря этой программе желающие могут не только открыть свой бизнес или получить дополнительный доход, но и начать заниматься благотворительными делами. Совсем недавно к Флюзе обратился фонд детей с редкими болезнями, чтобы она разработала для них меню, которое поможет ребятам чувствовать себя лучше и быстрее выздороветь.