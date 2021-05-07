Жительница Уфы открывает кулинарную школу на субсидии от государства

Уфимцам раскрыли секрет, как есть и не толстеть. На лекции с участниками разобрали рецепты смузи, крем-супов и бескалорийных десертов. Шеф-повар мастер-класса Флюза Магданова открывает свою кулинарную школу, где сможет обучить людей самих готовить себе полезную и вкусную пищу. Субсидии на открытие своего дела она получила через программу адресной социальной помощи на основании социального контракта.

На своих мастер классах Флюза Магданова готовит будущих кулинаров. Совсем скоро 6-летняя Милана научится варить себе полезные блюда без помощи мамы. Научиться составлять детский диетический рацион питания пришел и тренер по футболу Шаген Абрамян.

Как утверждает нутрициолог Гузель Башкирцева, смузи, крем-суп, свекольный мусс и многие другие блюда – это основа сбалансированного рациона, который поможет получать от еды не только гастрономическое удовольствие.

Шеф-повар Флюза Магданова когда-то тоже была только участником курсов «ВорлдСкиллс». Через биржу труда получила субсидию 250 тысяч для открытия своего бизнеса – кулинарной школы.

Такую поддержку Флюза Ринатовна получила благодаря программе адресной социальной помощи. Она позволяет развить индивидуальное предприятие на выделенные государством субсидии.