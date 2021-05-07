Парад Победы в Уфе: где, когда, что будет

В Уфе прошла заключительная генеральная репетиция перед Днём Победы. Было перекрыто несколько улиц. Самое массовое мероприятие – шествие «Бессмертного полка» – в этом году вновь пройдёт онлайн. Есть новшества. Привлечено большее количество личного состава, участвуют ветераны боевых действий, впервые – юнармейцы. Для тех, кто не сможет воочию увидеть торжественное шествие, посвящённое 76-летию Великой Победы, пройдёт прямая трансляция парада на телеканале БСТ. Начало в 10 утра 9 мая.

Парад 9 мая начнётся в 10 часов утра, старт дадут Московские парадные фанфары в исполнении сводного духового оркестра. Под аккомпанемент песни «Вставай, страна огромная» кадеты пронесут знамёна Победы. Сегодня в полном составе прошла генеральная репетиция парада. Первый прогон был 5 мая. Тогда участвовали 20 расчётов – это больше полутора тысяч человек, нанесена разметка: крайняя черта движения колонны и квадраты для линейных. Расстояние между ними – строго полтора метра.

Колонны прошли в установленном порядке: сначала военнослужащие, за ними все 22 единицы военной техники, в том числе и один из символов победы – легендарный танк Т-34. В это время в небе пролетели самолёты малой авиации аэродрома «Первушино».

Эта коробка собралась более 10 лет назад. Мы участвуем уже в третьем параде. Все ребята воевали, все награждены правительственными наградами. Поэтому эта коробка единственная, которая собрана из воевавших. Дмитрий Глушко, председатель башкирского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана

С 18:00 до половины десятого вечера было перекрыто движение по проспекту Октября, на северном и южном проездах и часть улицы Новогорной.

На площади перед Русским драматическим театром покажут современную военную технику, стоящую на вооружении российской армии, а также времен Великой Отечественной войны. Всего на выставке будет 36 машин – её, к слову, развернут уже завтра в обед. Там же пройдёт концерт и будет развёрнута полевая кухня с солдатской кашей.