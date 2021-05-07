Башкортостан присоединился к проекту «Джалиловцы»

В память об 11 казненных участниках подпольной группы легиона «Идель-Урал» в годы Великой Отечественной войны в Миякинском районе сегодня высадили деревья. Руководитель  организации – поэт Муса Джалиль – был удостоен звания Героя Советского Союза.

Сегодня в Уфе состоялась встреча вице-премьеров двух республик – Азата Бадранова с заместителем премьер-министра  Татарстана Василем Шайхразиевым и активистами Всемирного конгресса татар. Стороны обсудили вопросы, связанные с сохранением исторической памяти, реализацией общих проектов и дальнейшего сотрудничества.

Трое из казненных через гильотину джалиловцев – жители Башкортостана. Мы посадим 11 елей в память.

Василь Шайхразиев, заместитель премьер-министра правительства Республики Татарстан
Фото №1 - Башкортостан присоединился к проекту «Джалиловцы»

Наши республики объединяют люди. Много исторических личностей как времен Великой Отечественной войны, так и формировавшие политическую элиту и у нас, и в Татарстане.

Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
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