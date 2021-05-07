Башкортостан присоединился к проекту «Джалиловцы»

В память об 11 казненных участниках подпольной группы легиона «Идель-Урал» в годы Великой Отечественной войны в Миякинском районе сегодня высадили деревья. Руководитель организации – поэт Муса Джалиль – был удостоен звания Героя Советского Союза.
Сегодня в Уфе состоялась встреча вице-премьеров двух республик – Азата Бадранова с заместителем премьер-министра Татарстана Василем Шайхразиевым и активистами Всемирного конгресса татар. Стороны обсудили вопросы, связанные с сохранением исторической памяти, реализацией общих проектов и дальнейшего сотрудничества.