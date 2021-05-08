В Уфе при проведении репетиции Парада загорелся танк

В Уфе 7 мая прошла репетиция предстоящего Парада Победы. Советская техника двигалась по проспекту Октября, как вдруг во время движения загорелся танк.

Загорелась техника после прохождения трибун перед Горсоветом и поворота на Северный проезд. Возгорание произошло неожиданно. В МЧС республики объяснили, в чем причина непредвиденного происшествия.

Оказалось, что на корпус танка Т-26 вылилось топливо. Оно и стало причиной возгорания. На место выехали спасатели, однако еще до их прибытия водитель военной техники сам смог потушить пламя. По прибытию спасатели в целях дальнейшего безопасного использования промыли технику.