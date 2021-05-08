В Башкирии число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 94 человека

В Башкирии за прошедшие сутки выросли все показатели по ситуации с коронавирусом. Отмечен рост больных, выписанных по выздоровлению и погибших.

Фото №1 - В Башкирии число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 94 человека

По сообщению оперативного штаба республики, на территории Башкирии было зафиксировано 94 случая новой коронавирусной инфекции за сутки. Общее число всех выявленных с начала пандемии случаев на 8 мая составляет 36 136 человек.

За прошедшие сутки число выписанных по выздоровлению пациентов, у которых ранее диагностировали Covid-19, увеличилось на 112 человек. Всего в республике переболели и завершили лечение 33 683 пациентов.

За сутки в регионе скончались от коронавируса 4 пациента. С начала пандемии число всех зарегистрированных случаев смерти от Covid-19 достигло 468.

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