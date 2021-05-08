В Башкирии число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 94 человека

В Башкирии за прошедшие сутки выросли все показатели по ситуации с коронавирусом. Отмечен рост больных, выписанных по выздоровлению и погибших.

По сообщению оперативного штаба республики, на территории Башкирии было зафиксировано 94 случая новой коронавирусной инфекции за сутки. Общее число всех выявленных с начала пандемии случаев на 8 мая составляет 36 136 человек.

За прошедшие сутки число выписанных по выздоровлению пациентов, у которых ранее диагностировали Covid-19, увеличилось на 112 человек. Всего в республике переболели и завершили лечение 33 683 пациентов.