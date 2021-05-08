В Башкирии мужчина потерял сознание и въехал в ВАЗ, водитель которого скончался

В Башкирии 7 мая в вечернее время произошло страшное ДТП со смертельным исходом. Втором участнику ДТП потребовалась срочная помощь медработников.

Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано на ул. Советской в селе Удельный Дуваней, расположенном в Благовещенском районе республики. По информации главного госавтоинспектора РБ Динара Гильмутдинова, 58-летний уфимец управлял Chevrolet Captiva, но, со слов жителя Уфы, в какой-то момент он потерял сознание.

И это привело к ДТП. Иномарка въехала в припаркованный у края дороги ВАЗ-2106. За рулем этого авто в момент столкновения находился 53-летний местный житель. Он скончался на месте. А водителю Chevrolet потребовалась помощь врачей. ГИБДД разбирается в обстоятельствах происшествия.