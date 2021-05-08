Срок подачи заявок на участие в онлайн-акции «Бессмертный полк» продлен

Организаторы Всероссийской акции «Бессмертный полк» сообщили о продлении заявок на участие. Но отметим, что продление этого срока касается только мобильных приложений и сайта партнера акции.
Всем, кто еще не успел зарегистрироваться как участник акции, нужно оставить заявку либо на ресурсе «Банк памяти», либо направить их через приложения в соцсетях «ВКонтакте» или «Одноклассники». Окончательно завершится прием заявок в 12:00 9 мая. На официальном сайте акции заявки можно было подать лишь до 10 утра 7 мая.
Напомним, что акция «Бессмертный полк» в 2020 году впервые была проведена в онлайн-формате. В этом году было принято аналогичное решение. Оффлайн-шествия «Бессмертного полка» на 9 мая в 2021 году не будет. В этот день в 15:00 во всех регионах страны желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию шествия.