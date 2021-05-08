Срок подачи заявок на участие в онлайн-акции «Бессмертный полк» продлен

Организаторы Всероссийской акции «Бессмертный полк» сообщили о продлении заявок на участие. Но отметим, что продление этого срока касается только мобильных приложений и сайта партнера акции.

Всем, кто еще не успел зарегистрироваться как участник акции, нужно оставить заявку либо на ресурсе «Банк памяти», либо направить их через приложения в соцсетях «ВКонтакте» или «Одноклассники». Окончательно завершится прием заявок в 12:00 9 мая. На официальном сайте акции заявки можно было подать лишь до 10 утра 7 мая.