В Башкирии открыли мемориал героям-врачам времен ВОВ

В Башкирии 7 мая прошло торжественное открытие мемориала «Аллея памяти». Его установили на территории Республиканской клинической психиатрической больницы.

Мемориал посвящен ушедшим из жизни сотрудникам медучреждения, героям-врачам, которые боролись за жизни во времена Великой Отечественной войны и внесших большой вклад в Победу, рассказали в пресс-службе Минздрава РБ. Также «Аллея памяти» посвящается тем врачам, которые трудились ради здоровья людей и в послевоенные годы.

Мемориал представлен инсталляцией, в которую входит граффити со строками великого башкирского поэта Мустая Карима, Стелла в виде звезды и обелиски с увековеченными именами наших героев. Пресс-служба Минздрава РБ

На торжественной церемонии присутствовали духовой оркестр Республиканской гимназии-интерната им. Г. Альмухаметова, а также кадеты школы №78. К финалу церемонии рядом проехали автомобили «Бессмертного полка». Кроме того, во время мероприятия работала полевая кухня.