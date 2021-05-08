В России за сутки общее число умерших от коронавируса увеличилось почти до 113 тысяч

Согласно последним федеральным данным, в России за сутки общее количество выявленных случаев коронавируса достигло 4 871 843. Из них за сутки на территории страны было отмечено 8 329 новых фактов заболевания.
За весь период пандемии в России было проведено более 131,1 миллионов тестирований. На сегодняшний день свое лечение продолжают 270 236 пациентов с подтвержденным диагнозом.
На 8 мая в стране по выздоровлению было выписано 4 488 615 человек, из которых 8 255 – за сутки. Также за это время скончались 370 пациентов, с начала пандемии – 112 992 человек.