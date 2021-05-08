В России за сутки общее число умерших от коронавируса увеличилось почти до 113 тысяч

Согласно последним федеральным данным, в России за сутки общее количество выявленных случаев коронавируса достигло 4 871 843. Из них за сутки на территории страны было отмечено 8 329 новых фактов заболевания.

За весь период пандемии в России было проведено более 131,1 миллионов тестирований. На сегодняшний день свое лечение продолжают 270 236 пациентов с подтвержденным диагнозом.