Две жительницы Башкирии лишились денег, желая сделать прическу

Две жительницы Башкирии решили воспользоваться услугами стилиста-парикмахера и сделать к лету необычную прическу. Но в итоге обе потеряли деньги.

Факт мошенничества был зарегистрирован в Кумертау. Предварительно правоохранителями установлено, что на аферистку обе пострадавшие вышли разными путями. Одной мастера посоветовали в салоне красоты, а другая – нашла объявление в соцсетях. Обе хотели одного и того же – сделать афрокосички.

После этого каждая из пострадавших переписывалась с мастером. Та сказала, что необходимо оплатить первый взнос, который якобы пойдет на заказ материалов. Тогда девушки не знали, что делать этого не стоит.