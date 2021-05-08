Владимиру Путину доложили, что ситуация с ковидом будет оцениваться после праздников

Во время совещания Владимира Путина и заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой обсуждался вопрос, касающийся ситуации с коронавирусом, которая может измениться после праздников. Все дело в том, что на время майских праздников многие уехали отдыхать.

Татьяна Голикова сообщила Владимиру Путину, что ситуация после завершения длительных выходных очень важна. Многие вернутся с отдыха. Кто-то отдыхал за рубежом, другие – внутри страны. Но тем не менее, некоторый процент граждан выезжал на отдых и контактировал с другими людьми.

Естественно, выйдут на работу, пойдут другие уже обменные процессы с точки зрения общения, и нам потребуется определённое наблюдение, для того чтобы выявить, как повлияли эти передвижения на заболеваемость. Татьяна Голикова, зампредседателя Правительства РФ

Глава государства отметил, что отдых — это хорошо. Но при этом длительный отдых не может являться поводом для регионов расслабиться.

И объёмы тестирования должны сохраняться, и объёмы вакцинации, темпы вакцинации не должны снижаться нигде. Просто лаборатории соответствующие, передвижные, мобильные лаборатории и пункты тестирования и вакцинации должны быть там, где люди находятся, а это сегодня в значительной степени садоводческие товарищества, это дачные посёлки и так далее. Владимир Путин, Президент РФ