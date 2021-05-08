В Гидрометцентре Башкирии рассказали, какая погода ожидается 9 мая

В Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, какая погода прогнозируется в республике на 9 мая и ближайшие дни. Жителей Башкирии ждет стойкое тепло.
В целом вторая пятидневка мая отмечена тем, что в это время на территорию Башкирии смещается теплая воздушная масса. И это поспособствует тому, что температура в среднем окажется на 2-4 градуса выше обычного. Что касается 9 мая, то, по данным Гидрометцентра, в этот день в Уфе ожидается от 23 до 25 градусов тепла и отсутствие осадков.
В республике также отмечается устойчивая сухая и теплая погода. Ночью прогнозируется от 6 до 11 градусов тепла, днем – от 20 до 26. Из-за этого возрастает класс пожароопасного периода. Также все-таки есть вероятность, что погода может местами преподнести сюрприз.