В Гидрометцентре Башкирии рассказали, какая погода ожидается 9 мая

В Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, какая погода прогнозируется в республике на 9 мая и ближайшие дни. Жителей Башкирии ждет стойкое тепло.

В целом вторая пятидневка мая отмечена тем, что в это время на территорию Башкирии смещается теплая воздушная масса. И это поспособствует тому, что температура в среднем окажется на 2-4 градуса выше обычного. Что касается 9 мая, то, по данным Гидрометцентра, в этот день в Уфе ожидается от 23 до 25 градусов тепла и отсутствие осадков.