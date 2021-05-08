Запугивали в течение пяти дней: жительница Уфы лишилась 3,5 миллионов

Полиция напоминает: чтобы не стать жертвой мошенников ни в коем случае нельзя поддерживать с незнакомцами разговор и тем более называть им номер своей банковской карты, пароли из смс-уведомлений либо другие конфиденциальные данные, а также по их указанию переводить денежные средства на чужой счет. Помните, настоящие банковские работники не будут звонить вам и сообщать о блокировке карты - так делают только мошенники.

Пресс-служба МВД по Уфе