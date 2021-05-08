В Башкирии двое детей попали в больницу после разжигания бани

В Башкирии при разжигании бани пострадали двое детей. Их экстренно госпитализировали с травмами.

Фото №1 - В Башкирии двое детей попали в больницу после разжигания бани

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, происшествие зарегистрировано 7 мая на территории Кугарчинского района республики. Все случилось в момент разжигания печи в бане специальной жидкостью для розжига.

В Госкомитете проинформировали, что пострадали дети 2006 и 2015 годов рождения. Сейчас оба ребенка находятся в больнице с ожогами.

Также в Госкомитете напомнили родителям, что дети очень любопытны, они всегда найдут способ развеселить себя, если им скучно, потому нужно как можно дальше держать от них опасные предметы, в том числе связанные с огнем.

Не разрешайте детям пользоваться спичками и свечами в ваше отсутствие. Маленьких детей не оставляйте одних рядом с открытыми работающими электроприборами, каминами или печами. Спички, зажигалки всегда приобретайте сами. Не просите сделать это ребенка! Следите за своими действиями. Иногда поступки взрослых бывают красноречивее любых слов и запретов.

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС
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