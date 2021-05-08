В Башкирии с 11 мая стартует Неделя семьи

В Башкирии с 11 мая начинается Неделя семьи, которая завершится 16 числа и приурочена к Международному дню семьи. Он отмечается 15 мая не только в России, но и во всем мире.

Как рассказали в Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ, на территории городов и районов республики в течение нескольких дней пройдут всевозможные акции и мероприятия. Все они будут направлены на сохранение и развитие семейных традиций. Также делается упор на повышение родительских компетенций.

Отдельно будет выделена профилактика семейно-транспортного травматизма, а также тема организации семейного досуга для всех членов семьи.