В Башкирии с 11 мая стартует Неделя семьи

В Башкирии с 11 мая начинается Неделя семьи, которая завершится 16 числа и приурочена к Международному дню семьи. Он отмечается 15 мая не только в России, но и во всем мире.
Как рассказали в Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ, на территории городов и районов республики в течение нескольких дней пройдут всевозможные акции и мероприятия. Все они будут направлены на сохранение и развитие семейных традиций. Также делается упор на повышение родительских компетенций.
Отдельно будет выделена профилактика семейно-транспортного травматизма, а также тема организации семейного досуга для всех членов семьи.
Кроме того, 11 мая будет запущен и «Семейный бумеранг доброты». Это акция по сбору детских товаров, как новых, так и уже использованных. Например, коляски или стульчики для кормления можно будет отдать для дальнейшей передачи семьям, в которых одновременно родились от двух и более детей, семьям многодетным. Сдать подобные товары можно в подведомственных министерству центрах «Семья» на территории региона. Акция завершится только в конце месяца.