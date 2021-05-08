Путин сообщил, что ситуацию в странах с неблагоприятной эпидобстановкой будут отслеживать

Владимир Путин в ходе беседы с заместителем председателя Правительства РФ Татьяной Голиковой отметил, что ситуацию в странах с неблагоприятной эпидобстановкой будут внимательно отслеживать. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность туристов, выезжающих за рубеж.
По словам Татьяны Голиковой, сегодня на границе России и тех стран, с которыми разрешено авиасообщение, идет контроль. Также проводится тестирование, чтобы незамедлительно выявить возможные случаи завоза коронавируса туристами.
Владимир Путин отметил, что сейчас в странах, где туризм является важным для экономики, ситуация с коронавирусом весьма опасна. А тем более, при наступлении сезона.