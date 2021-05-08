Путин сообщил, что ситуацию в странах с неблагоприятной эпидобстановкой будут отслеживать

Мы, надеюсь, с помощью специалистов будем внимательно отслеживать, с нашими коллегами в этих странах будем внимательно отслеживать ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов, имея в виду, что мы заинтересованы, разумеется, в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и могли бы отдыхать полноценно.

Владимир Путин, Президент РФ