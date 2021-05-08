Путин сообщил, что ситуацию в странах с неблагоприятной эпидобстановкой будут отслеживать

Владимир Путин в ходе беседы с заместителем председателя Правительства РФ Татьяной Голиковой отметил, что ситуацию в странах с неблагоприятной эпидобстановкой будут внимательно отслеживать. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность туристов, выезжающих за рубеж.

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По словам Татьяны Голиковой, сегодня на границе России и тех стран, с которыми разрешено авиасообщение, идет контроль. Также проводится тестирование, чтобы незамедлительно выявить возможные случаи завоза коронавируса туристами.

Владимир Путин отметил, что сейчас в странах, где туризм является важным для экономики, ситуация с коронавирусом весьма опасна. А тем более, при наступлении сезона.

Мы, надеюсь, с помощью специалистов будем внимательно отслеживать, с нашими коллегами в этих странах будем внимательно отслеживать ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов, имея в виду, что мы заинтересованы, разумеется, в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и могли бы отдыхать полноценно.

Владимир Путин, Президент РФ
Уфимская волна