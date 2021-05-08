Житель Башкирии, виновный в ДТП с погибшим и скрывшийся с места, получил реальный срок

Житель Башкирии предстал перед судом и получил срок за пьяное ДТП, последствием которого стала смерть человека. Кроме того, обвиняемый скрылся с места преступления.
Уголовное дело было возбуждено в отношении 47-летнего жителя Башкирии, сообщает республиканская прокуратура. Уфимский районный суд завершил рассмотрение дела. В ходе заседания было установлено, что в июле прошлого года вечером мужчина, находясь в нетрезвом виде, сел за руль ВАЗ 21113. Через некоторое время обвиняемый совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части. Это случилось на территории деревни Юматово.
В итоге суд назначил обвиняемому срок в виде 5 лет и 6 месяцев, который мужчина будет отбывать в колонии-поселении. Также ему запрещено садиться за руль транспорта в течение 2 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.