Житель Башкирии, виновный в ДТП с погибшим и скрывшийся с места, получил реальный срок

Житель Башкирии предстал перед судом и получил срок за пьяное ДТП, последствием которого стала смерть человека. Кроме того, обвиняемый скрылся с места преступления.

Уголовное дело было возбуждено в отношении 47-летнего жителя Башкирии, сообщает республиканская прокуратура. Уфимский районный суд завершил рассмотрение дела. В ходе заседания было установлено, что в июле прошлого года вечером мужчина, находясь в нетрезвом виде, сел за руль ВАЗ 21113. Через некоторое время обвиняемый совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части. Это случилось на территории деревни Юматово.

В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевший скончался от полученных травм, а водитель съехал с дороги и скрылся с места происшествия. Подсудимый частично признал вину в совершенном преступлении. Пресс-служба прокуратуры РБ