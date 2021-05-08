В Башкирии планируют производить беговые дорожки

В Башкирии до 2023 года запланирован запуск производства беговых дорожек. Известно, что выпускать отечественный тренажер намерены на территории опережающего социально-экономического развития «Белорецк».
Компания «Фитнестехнологии» попала в перечень резидентов ТОСЭР в Башкирии Минэкономразвития России. И в запуск производства инвесторы могут вложить довольно большую сумму – 3,5 миллионов рублей.
По словам замминистра экономразвития и инвестиционной политики Башкирии Екатерины Кликуновой, этот проект очень актуален для республики. Все дело в том, что продукция, которую планируют производить, может стать конкурентоспособным при сравнении с импортным тренажером.
Производить собираются беговые дорожки для кардиотренировок. Предполагается, что тренажер будет иметь длительный срок службы. Также на предприятии появится 15 новых рабочих мест.