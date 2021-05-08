В Альшеевском районе Башкирии пожар уничтожил баню

В Башкирии накануне произошел пожар, который уничтожил имущество граждан. Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС днем, ближе к 14 часам.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ, пожар был зарегистрирован на ул. Коммунистической в н.п. Раевский, находящемся на территории Альшеевского района. Пламя охватило баню и в итоге уничтожило кровлю и серьезно повредило стены.
Причина пожара пока неизвестна, установить все обстоятельства, которые привели к происшествию, предстоит сотрудникам МЧС.
Однако в пресс-службе Главного управления МЧС по Башкирии отметили, что часто подобные пожары возникают из-за проблем с дымоходом, само возгорание начинается в местах его прохода через крышу и перекрытия.
Второй причиной таких пожаров является неизолированная электропроводка. Ее спасатели рекомендуют поместить в термо- и влагостойкие оболочки. Также важно следить за состоянием электроприборов, розеток.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РБ