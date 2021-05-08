В Альшеевском районе Башкирии пожар уничтожил баню

В Башкирии накануне произошел пожар, который уничтожил имущество граждан. Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС днем, ближе к 14 часам.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ, пожар был зарегистрирован на ул. Коммунистической в н.п. Раевский, находящемся на территории Альшеевского района. Пламя охватило баню и в итоге уничтожило кровлю и серьезно повредило стены.

Причина пожара пока неизвестна, установить все обстоятельства, которые привели к происшествию, предстоит сотрудникам МЧС.

Однако в пресс-службе Главного управления МЧС по Башкирии отметили, что часто подобные пожары возникают из-за проблем с дымоходом, само возгорание начинается в местах его прохода через крышу и перекрытия.

Далеко не всегда дымоход правильно смонтирован, либо использованы не качественные трубы. Важно помнить, что максимальная допустимая температура входных газов не должна превышать 400С. Недопустимо заливать монтажной пеной конструкции, которые обеспечивают вертикальность металлической дымовой трубы. Необходимо регулярно проводить чистку дымохода, чтобы в нём не накапливалось много сажи — это может привести к пожару. Пресс-служба ГУ МЧС по РБ

Второй причиной таких пожаров является неизолированная электропроводка. Ее спасатели рекомендуют поместить в термо- и влагостойкие оболочки. Также важно следить за состоянием электроприборов, розеток.