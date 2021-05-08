«Уфа» и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ

Футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью с чемпионом России. Сегодня на стадионе «Нефтяник» башкирский коллектив принимал питерский «Зенит». Встреча завершилась со счетом 0:0.

В конце первого тайма голкипер «Уфы» Александр Беленов отразил пенальти от лучшего бомбардира РПЛ Сердара Азмуна. Благодаря этой ничьей подопечные Алексея Стукалова покинули зону вылета. Теперь на счету башкирского коллектива 22 очка. В последнем туре РПЛ «Уфа» сыграет против тульского «Арсенала». Эта встреча станет решающей в борьбе за путевку в стыковые матчи.