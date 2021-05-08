В Уфе на концерте в честь Дня Победы выступила группа «Любэ»

На площади Ленина в Уфе прошел праздничный концерт в преддверии Дня Победы. Трехчасовое выступление началось с военных песен под аккомпанемент Сводного духового оркестра Республики Башкортостан.

На сцене выступали артисты башкирской филармонии. Собрали музыканты явно не меньше зрителей, чем хедлайнер – группа «Любэ».

Для всех это особенный праздник, для всего народа. Мы должны помнить о великом подвиге нашего народа. Николай Расторгуев, лидер группы «Любэ»

На площади Ленина сегодня стало многолюдно еще днём. Возле Русского драматического театра развернулась выставка военной техники, преимущественно машины инженерных войск. Гражданские редко когда могут увидеть такие вживую. Офицеры и солдаты сегодня весь день выступали в роли экскурсоводов и иногда даже нянь.

В нескольких метрах расположилась еще одна выставка техники, которая выполняла боевые задачи, когда ее более молодых соседей еще не было даже в разработке. Танки 30-40-х годов -- все они участвовали в сражениях. На многих еще остались следы от снарядов. В Уфу технику привезли из Красногорска на тралах и крытых фурах.

Мы стараемся формировать и внутренний облик техники, чтобы он полностью состоял из тех деталей, которые были изготовлены в период создания. Пусть лучше они стоят, как стоят сейчас. Лучше будет, чтобы эта техника не пригодилась в разрешении споров, которые сейчас есть в мире. Юрий Сазонов, представитель музея техники Вадима Задорожного

Один из экспонатов накануне во время генеральной репетиции пришлось даже тушить.

Его величество случай. Трубки чуть-чуть подтекали и капнули на выхлопную трубу. Пошел дым. Потребовался всего лишь один огнетушитель. Юрий Сазонов, представитель музея техники Вадима Задорожного