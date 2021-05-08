В Уфе на концерте в честь Дня Победы выступила группа «Любэ»

На площади Ленина в Уфе прошел праздничный концерт в преддверии Дня Победы. Трехчасовое выступление началось с военных песен под аккомпанемент Сводного духового оркестра Республики Башкортостан.
На сцене выступали артисты башкирской филармонии. Собрали музыканты явно не меньше зрителей, чем хедлайнер – группа «Любэ».
На площади Ленина сегодня стало многолюдно еще днём. Возле Русского драматического театра развернулась выставка военной техники, преимущественно машины инженерных войск. Гражданские редко когда могут увидеть такие вживую. Офицеры и солдаты сегодня весь день выступали в роли экскурсоводов и иногда даже нянь.
В нескольких метрах расположилась еще одна выставка техники, которая выполняла боевые задачи, когда ее более молодых соседей еще не было даже в разработке. Танки 30-40-х годов -- все они участвовали в сражениях. На многих еще остались следы от снарядов. В Уфу технику привезли из Красногорска на тралах и крытых фурах.
Один из экспонатов накануне во время генеральной репетиции пришлось даже тушить.
Но завтра, уверяют организаторы, технике ничто не помешает достойно преодолеть маршрут в составе шествия. Торжественное прохождение начнется в 10:00 перед зданием горсовета.