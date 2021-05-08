В Уфе прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы

Организаторы мероприятия – администрация столицы республики и «Молодежная газета». Эстафету начали проводить спустя четыре годы после победного мая. Не пропускали ни разу, за исключением прошлого 2020 года.

На праздник в Парке Победы, откуда и стартовали бегуны, пришли ветераны. Торжественная церемония открытия началась с возложения цветов, а затем состоялся забег мира.