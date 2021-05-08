На аэродроме под Уфой прошло авиашоу в честь Дня Победы

В канун Дня Победы в Кушнаренковском районе целый день проходило авиашоу. На аэродроме «Первушино» летчики отрабатывали фигуры высшего пилотажа, которые уже завтра покажут на параде в Уфе. Все это прошло под восторженные взгляды зрителей. Там же прошел благотворительный праздник и концерт с участием звезд башкирской и татарской эстрады.
На летном поле настоящий ажиотаж из желающих сфотографироваться или хотя бы просто дотронуться до крылатой машины. Даже пилотам приходится просить гостей освободить территорию – нужно готовиться к летной программе.
Анастасия Куликовская не могла пройти мимо. Ведь именно на аэродроме «Первушино» несколько лет назад она впервые села за штурвал этого легкомоторного судна. Теперь девушка – курсант Академии гражданской авиации. Готовится стать пилотом боинга.
Пока одни восторженно смотрели в небо, наблюдая фигуры высшего пилотажа, другие проверяли, годятся ли они в пилоты. На площадке установили специальный гироскопический тренажер, сесть в кресло которого мог любой желающий.
Приглашенной звездой праздника стал Айдар Галимов. Певец во время выступления вспомнил годы своей службы в воздушно-десантных войсках и полеты на самолетах. И даже спел несколько военных песен на русском языке – в честь предстоящего Дня Победы.
На площадке мероприятия яблочку негде упасть. Сразу видно, что люди соскучились по массовым мероприятиям. Организаторы ожидали не менее 10 тысяч человек. Каждый мог поучаствовать в беспроигрышной лотерее, вырученные деньги от которой пойдут на благотворительность.
В рамках мероприятия авиаторы вручили курсантам кадетских классов летные книжки. Накануне они изучили основы пилотажа и вполне возможно, в будущем будут также летать на самолетах, заботясь, чтобы небо всегда оставалось таким же мирным и спокойным, как и в этот праздничный день.