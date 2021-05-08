На аэродроме под Уфой прошло авиашоу в честь Дня Победы

В канун Дня Победы в Кушнаренковском районе целый день проходило авиашоу. На аэродроме «Первушино» летчики отрабатывали фигуры высшего пилотажа, которые уже завтра покажут на параде в Уфе. Все это прошло под восторженные взгляды зрителей. Там же прошел благотворительный праздник и концерт с участием звезд башкирской и татарской эстрады.

На летном поле настоящий ажиотаж из желающих сфотографироваться или хотя бы просто дотронуться до крылатой машины. Даже пилотам приходится просить гостей освободить территорию – нужно готовиться к летной программе.

Наша пилотажная группа научилась делать цветной дым. Сможем воспроизводить цвета любого флага. Сергей Минигулов, президент Федерации авиации общего назначения России

Анастасия Куликовская не могла пройти мимо. Ведь именно на аэродроме «Первушино» несколько лет назад она впервые села за штурвал этого легкомоторного судна. Теперь девушка – курсант Академии гражданской авиации. Готовится стать пилотом боинга.

У каждого свое направление. Девушки тоже необычные учатся в университете, с мужским стержнем. Анастасия Куликовская

Пока одни восторженно смотрели в небо, наблюдая фигуры высшего пилотажа, другие проверяли, годятся ли они в пилоты. На площадке установили специальный гироскопический тренажер, сесть в кресло которого мог любой желающий.

Приглашенной звездой праздника стал Айдар Галимов. Певец во время выступления вспомнил годы своей службы в воздушно-десантных войсках и полеты на самолетах. И даже спел несколько военных песен на русском языке – в честь предстоящего Дня Победы.

Я внук двух фронтовиков. Один пропал без вести, второй пришел с войны инвалидом. Для меня это близко, военно-патриотические песни мне близки. Айдар Галимов, народный артист Республики Башкортостан

На площадке мероприятия яблочку негде упасть. Сразу видно, что люди соскучились по массовым мероприятиям. Организаторы ожидали не менее 10 тысяч человек. Каждый мог поучаствовать в беспроигрышной лотерее, вырученные деньги от которой пойдут на благотворительность.

Мы рассчитываем собрать около 500 тысяч, даже больше. Это будет адресная помощь для пожилых людей. Рафаэль Батршин, организатор праздничного мероприятия