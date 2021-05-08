В Башкирии захоронили останки красноармейца, погибшего при обороне Севастополя

Медальон вернул погибшего защитника на Родину. В Зилаире простились с красноармейцем, погибшим при обороне Севастополя в июне 1942 года. Останки бойца обнаружили поисковики. Больше года потребовалось, чтобы расшифровать солдатский медальон и разыскать родных Петра Ирикова. Его с почестями захоронили на кладбище рядом с родной деревней.

Пусть братья не встретились на этом свете, но родные уверены: увидятся на том. Война для Петра Ирикова закончилась в 42-М году, а вот дорога домой заняла практически 80 лет. На фронт в 41-м в семье Ириковых ушли четыре брата. С войны вернулся только старший – Алексей. Инвалидом. Он был похоронен в Сибае. Младший Ниолай Ириков – Герой Советского Союза – погиб под Харьковом. Его имя носит школа в поселке Зилаир. Судьба средних братьев Петра и Василия до последних дней была неизвестна.

Обрадовался бы. Он как выпьет немножко, говорил: «Сейчас бы с братьями посидеть, поговорить». Он же самый старший был. Ему прислали, что они без вести пропали. Всю жизнь считал, что братьев нет у него. Раиса Ирикова, внучатая племянница Петра Ирикова

Погибшего солдата похоронили рядом с матерью. Проститься с героем пришла вся деревня. Приехали и многочисленные родственники.

Мы ни разу не видели его, не знали, какой он из себя. Мой папа приехал инвалидом с войны. Любовь Ирикова, внучатая племянница Петра Ирикова

Красноармеец, боец 1167-й стрелкового полка 345 дивизии, его останки обнаружили на плато Мекензиевых гор. Поисковики установили и предполагаемую дату гибели 25-летнего Петра. Это середина июня 1942 года, когда фашистские захватчики пытались пробиться к городу Инкерману, к станции, где хранились боезапасы, размещались госпитали.

Установить личность Петра Ирикова удалось по солдатскому медальону. Что большая редкость, ведь многие из красноармейцев не заполняли их, считая плохой приметой. Этот медальон не был пуст, но прочитать его не удавалось. Чтобы разобрать текст на вкладыше провели лабораторные исследования. На расшифровку данных ушло практически два года.

Рядом нашли останки ещё одного красноармейца. Его имя выяснить так и не удалось. Предполагается, что бойцы погибли от прямого попадания реактивного снаряда.

Он лежал на земле ничком, потому что был готов к стрельбе. Рядом с ним был цинк, полностью заполненный патронами и две гранаты. Он был готов к бою, прикрывал снайпера. Но рядом взорвался немецкий реактивный снаряд. И их сразу убило осколками и засыпало землёй. Геннадий Шаранов, учитель-поисковик из школы имени Николая Ирикова

Свыше семи тысяч зилаирцев было призвано на фронт, четыре тысячи из них погибли на полях сражений. Множество бойцов пропало без вести. Невозможно представить, сколько еще экспедиций и лет необходимо поисковикам, чтобы каждый все-таки вернулся с той страшной войны.

Война не закончена до тех пор, пока не похоронен последний солдат. Бойцы должны быть у себя на Родине, чтобы их видели родственники, его должно видеть наше подрастающее поколение, наши дети, потому что это имеет большое значение в воспитании. И сегодня очень символично, что он нашёл свой покой на родной земле. И таких солдат у нас, к сожалению, очень много. Работа продолжается. И я думаю, что такие ребята ещё вернутся на свою малую родину. Зариф Байгускаров, депутат Государственной думы