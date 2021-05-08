В Уфе прошел субботник в рамках акции «Ген уборки»

Порядка 200 человек вышли сегодня на субботник в рамках всероссийской акции «Ген уборки». Уфимцы очистили памятник природы – Непейцевский дендропарк.

В ход идет даже холодное оружие, против мусора и захламляющих вывесок все средства хороши, говорят уфимцы. Тем более, когда речь идет о природном памятнике. В Непейцевском дендропарке сегодня прошел субботник в рамках всероссийской экологической акции «Ген уборки».

Порядка 200 человек вышли на уборку парка. За первые полчаса общественники собрали несколько десятков мешков с отходами. Одна из целей акции – привлечь молодежь, а также приучить детей с малых лет к заботе об экологии.

Всероссийская акция проходит по правилам раздельного сбора ТКО с дальнейшей переработкой отходов в рамках двух национальных проектов «Экология» и «Жилье и городская среда». Все это для того, чтобы в течение ближайшего десятилетия решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых отходов на полигоны.