Глава Башкирии возложил цветы к вечному огню в парке Победы

Сегодня, 9 мая, день одного из самых почитаемых праздников в России – День Победы. 76 лет назад в Великой Отечественной войне была разгромлена фашистская армия.
В уфимском парке Победы уже состоялось торжественное возложение цветов к вечному огню. В церемонии принял участие и Глава региона. Радий Хабиров возложил венок к памятнику Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину. Участники мероприятия почтили память павших героев минутой молчания.
Делегация также возложила цветы к могиле дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева и бюстам прославленных воинов Минигали Шаймуратова и Тагира Кусимова, установленным на Аллее Героев.
Фото: ИА Башинформ.