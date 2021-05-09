Глава Башкирии возложил цветы к вечному огню в парке Победы

Сегодня, 9 мая, день одного из самых почитаемых праздников в России – День Победы. 76 лет назад в Великой Отечественной войне была разгромлена фашистская армия.

В уфимском парке Победы уже состоялось торжественное возложение цветов к вечному огню. В церемонии принял участие и Глава региона. Радий Хабиров возложил венок к памятнику Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину. Участники мероприятия почтили память павших героев минутой молчания.

Фото №1 - Глава Башкирии возложил цветы к вечному огню в парке Победы

Делегация также возложила цветы к могиле дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева и бюстам прославленных воинов Минигали Шаймуратова и Тагира Кусимова, установленным на Аллее Героев.

Фото: ИА Башинформ. 

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