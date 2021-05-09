В Башкирии мебельный завод серьёзно пострадал в огне

Накануне, 8 мая, на мебельном заводе в Нефтекамске произошёл серьёзный пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 14:50. Стало известно, что огнём охватило лакокрасочные материалы на фабрике по улице Магистральной.

Уже к 15:19 пожар был локализован, а в 15:35 ликвидировали открытое горение. В 16:42 огонь полностью потушили. Погибших и пострадавших в пожаре, к счастью, нет. Причину произошедшего предстоит выяснить дознавателю МЧС России.