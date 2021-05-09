В Башкирии у женщин меньше свободного времени, чем у мужчин

Специалисты Башстата поделились интересной статистикой. Эксперты выяснили, сколько свободного времени у женщин, а сколько у мужчин.

Результаты оказались красноречивыми. У женщин в Башкирии свободного времени на 24% меньше, чем у мужчин. При этом мужчины в среднем работают на час больше, однако женщины тратят в 1,6 раз больше времени на неоплачиваемую домашнюю работу.

Так, женщины тратят на домашние обязанности около 5 часов 25 минут в день, а мужчины – 3 часа 26 минут.

Свободное время женщин, которое они могут посвятить на то, что действительно хотят, оказалось небольшим – 3 часа 24 минуты. А мужчины располагают 4 часами 13 минутами, что на 24% больше.