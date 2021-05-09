В Башкирии парень спровоцировал серьёзную аварию: есть пострадавшие

8 мая на 42 км автодороги Зирган-Нордовка-Стерлибашево в Стерлибашевском районе произошла серьёзная авария. Подробности инцидента сообщила пресс-служба ГИБДД по РБ.

24-летний водитель «Дэу Матиз» не справился с управлением и вылетел в кювет при повороте налево. Машина перевернулась, а от сильного удара её расплющило.

В ДТП пострадал сам 24-летний водитель и его 38-летняя пассажирка. Они были экстренно госпитализированы в ближайшую больницу. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.