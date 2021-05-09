Военная техника и авиашоу: в Уфе прошел парад Победы

В Уфе состоялось главное торжественное событие, приуроченное к 9 мая – парад Победы. Почетными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, участники войны в Афганистане и Сирийской Арабской Республики, Герои России.

Каждое движение доведено до автоматизма и рассчитано поминутно. К параду Победы военные и курсанты училищ готовились несколько месяцев. Право на ошибку нет ни у кого, ведь главные зрители – ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны. С приветственным словом к собравшимся обратился Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Посмотреть на парад приехали тысячи уфимцев. Многие планировали пройти маршем в рамках акции «Бессмертный полк», но пандемия и в текущем году не позволила это сделать. Мероприятие пройдёт онлайн. Вживую зрители смогли увидеть парадные расчеты силовых структур, МЧС, военных училищ. Особенно тепло гости приветствовали колонны Юнармейцев и учеников школы-интерната имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Расчет возглавлял кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени подполковник Фаниль Султангулов. За время существования школы 770 ее воспитанников поступили в высшие военно-учебные заведения.

Кульминацией парада стал проезд военной техники. Традиционно колонну возглавил легендарный танк Победы Т-34. Ветераны встречали его со слезами на глазах. Даже спустя 76 лет воспоминания о минувшем лихолетье еще свежи в памяти седовласых героев. Далее по проспекту Октября проехала другая фронтовая техника, в том числе не менее легендарная «Полуторка», военные мотоциклы, лёгкая и тяжелая бронетехника. Замыкала Парад Победы уже современная инженерно-сапёрная техника. А в небе в парадном строю пролетели самолёты аэродромного комплекса «Первушино». Они пронесли штандарты государственных флагов Российской Федерации и Республики Башкортостан. Детям, которые приехали на мероприятие со своими родителями, воздушные асы понравились не меньше, чем танк Победы.