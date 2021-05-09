В Уфе прошли мини-парады для ветеранов Великой Отечественной войны

Герой Сталинградской битвы Татьяна Колесникова была связистом. В 45-м ее навылет ранил немецкий снайпер, но она выжила и уже отметила свое 103-летие. Владимир Егоров в составе бронепоезда участвовал в освобождение Кенигсберга. Закир Зиянгиров, капитан первого ранга, воевал на Дальневосточном фронте, участник войны с Японией. Николай Лавренов на войну попал в 17 лет, получил множество ранений, а после победы продолжил службу в Корее. Абдулла Хамзин въезжал в побежденный Берлин, на войне был водителем, управлял всеми видами техники, был ранен в бою.