В районах Башкирии прошли мероприятия, посвященные Дню Победы

К 76-й годовщине Победы города и районы республики начали готовиться заранее. Накануне прошли мероприятия, посвященные праздничной дате.

В Иглинском районе жители спели всем двором песни военных лет. «Смуглянка», «Катюша», «Майский вальс», «День Победы» – композиции, которые знает наизусть почти каждый. Акция «Поем всем двором» проводится второй год. В этом году в унисон запевали жители дома по улице Горького. Здесь проживает ветеран Ахметзаки Сакаев. В этом году ему исполнилось 98 лет.

Каменный обелиск с именами 159 героев появился в селе Уразметово Альшеевского района. На возведение памятной стелы героям жители деревни собрали средства самостоятельно. Мемориал с именами красноармейцев открылся и в деревне Баязитово этого же района. На фронт отсюда ушли 27 человек, 13 не вернулись с полей сражения.

Имя воина 112-й Башкавдивизии, первого кавалера ордена генерала Шаймуратова, Нагаева Мугина Каримовича увековечили, назвав в его честь Алеею Славы в селе Суккулово Ермекеевского района. С 1939 по 1956 годы он находился в рядах Красной Армии. Мугин Нагаев стал инициатором открытия музея 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и еще нескольких музеев в учебных заведениях. Ветеран дважды был представлен к званию Героя Советского Союза, но так и не получил его. Но его боевой китель все равно с трудом вмещал все медали.