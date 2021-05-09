В Луганской области откроют бюст Минигали Шаймуратову

Бюст командиру Башкавдивизии Минигали Шаймуратову откроют 11 мая в Луганской области. Место для мемориала подготовлено на возвышенности возле Юльиной балки. Инициатором облагораживания места гибели комдива выступил Башкирский союз ветеранов боевых действий.
К знаменательному событию готовится и 22-я школа города Петровское. Учебное заведение уже пять лет носит имя Миннигали Шаймуратова.
Тем временем в Луганске проходит военный парад. Колонны Вооруженных сил замыкает автопробег общественников и добровольцев Донбасса. Участие в нем принимают и представители Башкирии.