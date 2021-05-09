В Башкирии ещё три человека стали жертвами коронавирусной инфекции

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекций в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах.
Так, за последние сутки коронавирус в Башкирии выявили у 91 пациента. Общее количество заболевших достигло 36 277 человек.
С выздоровлением за последние сутки выписали 107 пациентов, а за всё время – 33 790. Смертью закончилось ещё три случая заболевания COVID-19, за всё время пандемии количество жертв коронавируса достигло 472.
В России коронавирусом одновременно болеют 270 804 человека. За сутки диагноз подтвердился у 8419 пациентов. За всё время пандемии коронавирус выявили у 4 880 262.