В Башкирии ещё три человека стали жертвами коронавирусной инфекции

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекций в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах.

Так, за последние сутки коронавирус в Башкирии выявили у 91 пациента. Общее количество заболевших достигло 36 277 человек.

С выздоровлением за последние сутки выписали 107 пациентов, а за всё время – 33 790. Смертью закончилось ещё три случая заболевания COVID-19, за всё время пандемии количество жертв коронавируса достигло 472.